Jordy's Bakery opent een nieuwe winkel in Rotterdam-Noord

Verwaar­loos­de honden en katten aangetrof­fen in stinkende loods

Op een terrein achter een woning in Rotterdam zijn vorige week ernstige verwaarloosde honden en katten aangetroffen. De dieren, waaronder een kruising van een wolf en een hond, zaten in totale isolatie zonder licht, water of voedsel. Ze zijn direct in beslag genomen. De Rotterdamse eigenaar krijgt een proces-verbaal, waarna het OM zich over de zaak buigt.