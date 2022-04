Joost begon met knippen in zijn ouders garage, maar heeft nu al jaren zijn eigen barbershop ‘The Garage 39'

De beste zijn in zijn vak en die kennis delen, dat is wat Joost Mulleman wil. Hij reisde de wereld over met een schaar en scheermes, maar zijn eigen barbershop The Garage 39 in Rotterdam is echt zijn thuishonk. Hetzelfde plezier waarmee de 14-jarige Joost ooit begon zit er op zijn 33e nog steeds in.