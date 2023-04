Jongerenbegeleider doet aangifte tegen Rotterdamse agenten: ‘Ze timmerden me gewoon in elkaar’

lezersbrieven Lezers vinden beslissin­gen over tramnet ‘ontluiste­rend’ en nog altijd kritiek op het pontje

Columnist Wessel Penning wist weer een gevoelige snaar te raken bij niet Rotterdammers, die het gedrag van de grote buur niet altijd kunnen waarderen. De beslissingen van de raad over het tramnet in Rotterdam zijn slecht voor het vertrouwen in de politiek, betogen ze in Delfshaven. En in Rozenburg hebben ze nog altijd kritiek op het varend pontje.