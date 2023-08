Jongeren veroorzaken onrust na Culinesse, politie grijpt in met wapenstok en politiepaarden

Al jaren meterslan­ge gleuf in wegdek: ‘Zetten ze een bord neer... Repareer het!’

De wegen in Schiedam-Noord zijn gevaarlijk. In de Mozartlaan zitten meterslange scheuren die steeds breder en dieper worden. Levensgevaarlijk volgens weggebruikers, maar de gemeente grijpt niet in. Nog geen kilometer verder zorgt ook de Van Dalsumlaan voor hachelijke situaties. ,,Er zijn in het verleden al twee dodelijke slachtoffers gevallen.”