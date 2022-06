Jongens vluchten na gewapende overval op supermarkt in Rotterdam

rotterdam van toen Deze trambe­stuur­der was dan misschien geen popster, maar heel veel mensen herkennen hem nu nog

Zin in een toertje Rotterdam-Zuid? Rijd dan eens van begin tot eind mee met tramlijn 2. Vanaf de Keizerswaard baant de tram zich al vele jaren een weg dwars over de Linker Maasoever met als laatste stop de Kromme Zandweg in Charlois. Vandaag blikken we terug op de feestelijke opening van dit eindpunt voor lijn 2 in 1972.

25 juni