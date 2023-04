Jongens van 14 en 15 jaar oud op heterdaad betrapt bij plaatsen brandbom in de Van Speykstraat

Met video Weer explosie in portiek Crooswijk­se­weg: ook raak op de Van Speyk­straat: ‘Ik kreeg er hartklop­pin­gen van’

Voor de tweede nacht op rij was er een explosie in een appartementencomplex aan de Crooswijkseweg in Rotterdam. Dit keer was het raak in een portiek aan de andere kant van de straat. Er zijn geen gewonden gevallen. ,,Hier zit je toch niet op te wachten?”