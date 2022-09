Jongen (15) aangehouden voor steekpartij Grote Beer, man (47) meerdere malen gestoken

Met video Omstanders vinden man met steekwond op zebrapad: slachtof­fer met spoed naar het ziekenhuis

Een man is op een zebrapad bij de Grote Beer, op steenworp afstand van winkelcentrum Alexandrium, met een ‘flinke’ steekwond aangetroffen. Of hij de wond daar ook opliep is niet bekend. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, kan de politie nog niet zeggen.

10:25