Jongemannen zitten in de kracht van hun leven, maar hebben een hangkont en beginnende spataderen

Islamiti­sche scholen openen pas volgend jaar in Schiedam en Vlaardin­gen, in Maassluis wel snelle start

Het geduld van ouders die hun kind onder willen brengen op een islamitische basisschool in de regio wordt nog iets langer op de proef gesteld. In Maassluis kunnen na de zomer al wel leerlingen terecht, maar in Vlaardingen en Schiedam is meer tijd nodig om een geschikt onderwijsgebouw te vinden.