Jong zeehondje verlost van vislijn rond nek; het dier groeide, maar de lijn gaf niet mee

Volgens A Seal is de pup, waarschijnlijk toen het ongeveer twee maanden oud was, verstrikt geraakt in de vislijn. Ze is op donderdag 2 juni gevonden bij Scheveningen. Het beestje is vervolgens zelf goed doorgegroeid, maar de vislijn is niet meegegroeid. Daardoor was het zeehondje gewond geraakt aan haar nek.