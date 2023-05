John schoot plaatjes toen Feyenoord in 1993, 1999 en in 2017 kampioen werd

column Een steek van jaloezie als ik de Rotterdam­se jeugd van tegenwoor­dig moeiteloos de brug op zie zoeven

De laatste tijd voel ik me oud. Vooral als ik mezelf betrap op geklaag over hoe duur alles is geworden, jongeren in mode uit mijn middelbare schooltijd zie lopen en op de Willemsbrug word ingehaald door andere fietspadgebruikers. Dat gebeurt regelmatig als je wind tegen hebt en nog op een degelijke opoefiets rijdt.