John Hoeks heeft geen zin in duel bij Zwarte Pijl: ‘Er moet door de KNVB keihard worden opgetreden’

voetbal totaal Scheids vertrekt onder politiebe­ge­lei­ding en VDL eruit na periodeti­tel: lees hier alles over de nacompeti­tie

Er zijn nog 27 regioclubs actief in de nacompetitie. Het is de vraag of dit zo blijft, want het doorgaan van Barendrecht-TEC is nog ongewis. Voor VDL is het al klaar. De club uit Maassluis won de derde periodetitel, maar degradeerde zaterdag naar de vierde klasse. De wedstrijd van Zwarte Pijl verliep uiterst tumultueus. Er moest zelfs politie aan te pas komen om de wedstrijd tot een ‘goed’ einde te brengen. Wat gebeurde er nog meer op de velden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.