Joey (1998-2022) dacht eerst aan anderen en dan aan zichzelf: ‘Hij kocht hamburgers voor daklozen’

Hond van 70 kilo beet ander dier dood, baasje baalt: ‘Ben bang dat ze hem afmaken’

Zijn hond is zijn maatje én zijn beschermer, maar de Anatolische herder - van maar liefst 70 kilo - van Tom Timmer (51) is afgelopen weekend in beslag genomen nadat hij een, toch ook al niet kleine, herdershond dood beet. Tom weet dat zijn hond ook een andere kant heeft. ,,Ik ben heel bang dat ze hem afmaken.”