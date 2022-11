Joep van den Nieuwenhuyzen hoeft toch geen miljoenen te betalen door fout justitie

Gouden Pollepel Horecaon­der­ne­mer Tim veranderde z’n zaak en dat pakte erg goed uit: hier eet je fantas­tisch

The Fish Market in Rotterdam is van een seafood bar veranderd in een Japanse Yakiniku bbq, sushi en sake bar, AH-UN. Goede zet, want je eet hier fantastisch. AH-UN is de nieuwe nummer 1 van de Gouden Pollepel.

