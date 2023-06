Jhon B. raakt z’n werk en geld kwijt, werd boos en stak 360 banden lek: ‘Ik wilde mij afreageren’

Mieke hoopt Máxima in haar wijk te verwelko­men: ‘Als ik er aan denk, dan krijg ik nu al kippenvel’

Mieke Wigmans brengt ouderen en jongeren samen in de Schiedamse wijk De Gorzen. Ze koken en eten samen, jongeren brengen een pannenkoek of een kopje soep bij ouderen. Wigmans organiseert negen jaar projecten in de wijk. De kers op de taart zou een bezoekje van Máxima zijn. Dat zou betekenen dat ze een Appeltje van Oranje in de wacht heeft gesleept.