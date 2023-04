Jerrycan in de fik gestoken voor coffeeshop Witte de Withstraat, politie doet onderzoek

Voor een coffeeshop in de Witte de Withstraat is in de nacht van woensdag op donderdag een jerrycan in de fik gestoken. Naast de jerrycan lag vuurwerk. De politie gaat het incident onderzoeken. ,,We gaan hier wel even op inzoomen”, aldus een woordvoerder.