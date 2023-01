Jelle Stelpstra serveerde illegaal ‘poepkaasje’ uit Texel: ‘Alsof je net gekotst hebt’

Hoe is het nu met Kaat Mossel na brand weer helemaal opgefrist én nu echt familiebe­drijf: ‘We hebben vaker crisis overleefd’

In zak en as zaten ze. Letterlijk en figuurlijk. Nadat een hevige brand hun brasserie Kaat Mossel begin 2020 had verwoest, zag horecakoppel Ron en Marie-Claire Hirt het even helemaal niet meer zitten. En toen moest alle ellende rond corona nog beginnen. Toch werd er genoeg veerkracht gevonden om een compleet opgefriste familiezaak neer te zetten: Kaat Mossel 2.0.

28 november