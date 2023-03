Jeffrey Verkerk baalt van SC Feyenoord: ‘Ik voel me eerlijk gezegd best wel genaaid’

Jeffrey Verkerk is teleurgesteld in SC Feyenoord, dat hem pas deze week liet weten dat zijn contract niet zou worden verlengd. De doelman begint daardoor nu aan de moeilijke zoektocht naar een nieuwe club.

Afgelopen januari hadden de club en de keeper nog een goed gesprek en dacht Verkerk langer bij de Rotterdammers te blijven. Vorige week kreeg hij echter alsnog te horen dat de wegen na dit seizoen zullen scheiden. ,,Ze vonden het onzeker hoe fit ik terug zou komen van mijn knieblessure’’, aldus Verkerk. ,,Ik voel me eerlijk gezegd best wel genaaid, vind het asociaal. Dit is geen mooi einde.’’

Operatie aan knie

De meeste clubs hebben hun selectie voor komend seizoen namelijk al grotendeels rond. Vooral tussen de palen zijn vrijwel alle ploegen in de regio inmiddels voorzien. ,,Ik wil op een hoog niveau blijven spelen, daarom heb ik me ook laten opereren aan mijn knie. Het is heel jammer dat ik het zo laat hoor, want bijna alle clubs zitten al vol. Het is nu bijna niet meer te doen om een mooie club te vinden. Het enige wat ik kan doen is hopen.’’

Quote Ik hoop op een club uit de tweede- of derde divisie, maar zeker die clubs hebben hun selectie voor het nieuwe seizoen al wekenlang compleet Jeffrey Verkerk, Doelman SC Feyenoord

Verkerk, die eerder het doel van Sportlust’46, TOGB, Rijnvogels en Barendrecht verdedigde, is zelf ook actief op zoek. ,,Je gooit wat hengeltjes uit bij oude bekenden, maar het is best schaars. Ik hoop op een club uit de tweede- of derde divisie, maar zeker die clubs hebben hun selectie voor het nieuwe seizoen al wekenlang compleet.’’

Laatste fase van herstel

Verkerk hoopt zich snel weer in de kijker te kunnen keepen. Hij zit in de laatste fase van zijn herstel. ,,Ik ben keihard aan het trainen om weer terug te komen. Het gaat goed, ik hoop over twee weken weer te kunnen spelen.’’ En ja, dan gaat hij weer gewoon zijn uiterste best doen voor SC Feyenoord. ,,Ik laat mijn teamgenoten niet in de steek, zij kunnen hier niets aan doen. En het is ook mijn eigen visitekaartje als ik het seizoen goed eindig. We gaan de laatste weken van het seizoen vol voor handhaving. Ik denk nog steeds dat het mogelijk is.’’

