Jeangu Macrooy treedt op tijdens eerste wijkfestival ter ere van 750 jaar Vlaardingen

Buurt over schietpar­tij waarbij onschuldi­ge vrouw (68) werd geraakt: ‘Jongeren vuurden over en weer’

Bij de schietpartij in Rotterdam-Charlois, waarbij een onschuldige vrouw in haar been is geraakt, zou door rivaliserende groepen over en weer op elkaar zijn geschoten. Dat zeggen buurtbewoners die vrijdagmiddag aanwezig waren.