Je voetbalhelden tegenkomen blijft leuk. Opeens naast Trauner staan bij de vleeswaren, Toornstra in de Hema

Chaos en traangas in Marseille, maar uiteinde­lijk is het feest in Frankrijk én Rotterdam

Totale chaos in Marseille in aanloop naar de eerste halve finale in Europa met traangas, veel traangas. Noodweer, te weinig bussen en confrontaties bij het stadion. In Rotterdam was het bovenal feest. Een feest dat ook in Frankrijk eindigde in totale hosanna: de laatste etappe naar Tirana is gehaald! Europese finale!

6 mei