Je moet er niet aan denken om de kachel nu op te stoken, maar het haardhout is niet aan te slepen

Verdachte steekpar­tij Vroesen­laan wordt poging tot doodslag verweten, man blijft langer vastzitten

De 25-jarige man die na een steekpartij in een woning aan de Vroesenlaan in Rotterdam werd opgepakt, blijft in elk geval de komende twee weken vastzitten. Dat maakt het Openbaar Ministerie bekend.

12 augustus