Je eigen flat omgetoverd in een oranjepaleis: deze speciale Koningsdagactie maakt het mogelijk

Je hele flat met tien verdiepingen in het oranje hullen voor Koningsdag? Het lijkt een onmogelijke opgave, maar dankzij deze actie kan het werkelijkheid worden. Rotterdam organiseert een Oranje at Home actie, waarbij tien Rotterdamse woongebouwen worden uitgekozen die volledig zullen worden omgetoverd in koningsdagsfeer, vertelt Hoofd Citybranding en Citydressing Annemieke van Wegen-Delhaas.

Waarmee worden de panden versierd?

,,Speciaal voor de actie hebben we oranje XXL-vlaggenlijnen laten ontwerpen door VollaersZwart en dat zijn geen kleine vlaggetjes. Het hele gebouw wordt tien dagen lang in oranjestijl gebracht. Met een Rotterdams tintje want oranje is leuk, maar met groen-wit-groen wordt het nog beter.”

Wie gaat dit ophangen, daar heb je toch hulp bij nodig?

,,Daar gaan we uiteraard bij helpen. Daarvoor hebben we een team van vrijwilligers. ’s Ochtends worden de enorme vlaggenlijnen aangeleverd en roepen we alle bewoners naar beneden. We maken er echt een feestje van want er komt een hapje en een drankje bij. Bij drie gebouwen maken we het extra speciaal. Het wordt een hele leuke dag.”

Wat willen jullie bereiken met de actie?

,,We willen de saamhorigheid weer op de kaart zetten. Dat kunnen we wel gebruiken in Rotterdam en dat is uiteindelijk ook waar de kleur oranje voor staat. We gaan er gewoon een hele leuke dag van maken en het maakt Koningsdag nog net ietsje feestelijker.”

Wat is dé manier om te winnen?

,,Gewoon jezelf zijn. Gewoon op z’n Rotterdams, trots zijn op de plek waar je woont. Schrijf een mailtje over wat er zo leuk is aan jouw woongebouw en waarom we dat met deze actie in de schijnwerpers moeten zetten. Laat zien dat je dit met een groep mensen wil doen en dat je wel zin hebt in een feestje. Dan maakt iedereen evenveel kans. De jury kiest de gebouwen uit. Daarbij wordt gekeken naar creativiteit, technische haalbaarheid maar ook naar diversiteit. We willen het proberen te spreiden over de stad, maar het lijkt ons ook leuk om verschillende soorten gebouwen aan te kleden. Sociale woningbouw, ouderentehuizen, studentenhuizen. Iedereen is welkom om mee te doen. Dan laten we ook iets zien van de diversiteit van Rotterdam.”

Volledig scherm Annemieke van Wegen-Delhaas. © Annemieke van Wegen-Delhaas

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.