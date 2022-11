LezersbrievenDe brieven van onze lezers gaan dit keer over allerlei verschillende onderwerpen. Van de bomenkap in Spijkenisse, tot aan een stadstour in gebarentaal en de komst van een derde stadsbrug. Ook iets op uw hart? Laat het ons weten .

Doven in Rotterdam

Ik vond het heel leuk om te lezen hoe Gera Vonk de doven betrok bij alles wat er te zien is in Rotterdam. Zelf ben ik een CI-draagster, dus zonder hoor ik letterlijk niets. De rust die je daarmee ervaart is in één woord zalig te noemen. Omdat horenden dit natuurlijk niet kunnen ervaren, is het geweldig om te zien dat je door middel van een koptelefoon het ‘horen’ even kunt afsluiten. Je beseft na een paar minuten dat je leven heel anders beleeft dan een horende.

Ik leef ook in twee werelden, maar ik heb er ook nooit een probleem mee gehad. Voor mij is het gewoon mijn leven maar voor iemand die plotsdoof is geworden, kan ik me voorstellen dat het zeer lastig kan zijn. Er zijn duizenden doven in Nederland, maar zelfs tv programma’s worden niet zoveel ondertiteld. Juist met de laatste berichten over Tinitus is het misschien wel een idee om daar meer aandacht aan te geven. Ik vond het heel fijn iets te lezen over de dovenwereld. Iedereen die wil weten hoe je zoiets ervaart zou ik zeggen: probeer het een dag vol te houden. Er gaat een wereld voor je open.

I.Bijl

Grote fout

De afgelopen weken was er veel te lezen over participatie. Bij Rotterdam The Hague Airport, de firma Van Leeuwen naar Lombardijen, Capelle Fascinatio. De bewoners van de Veranda en de Esch kunnen er ook over mee praten. Al meer dan twee jaar zijn we met de gemeente in gesprek over een oeververbinding. Waarbij iedereen constateert dat een brug niet kan. Maar de wethouder zegt doodleuk er komt een brug. In een stad als Rotterdam hebben we behoefte aan een tunnel zoals de Beneluxtunnel bij Hoogvliet. Als je dit soort projecten bekijkt voor de komende 40 jaar mag geld geen rol spelen. Ik hoop dat de heer Karremans nog eens goed gaat rekenen voordat hij een grote fout maakt.

Kees de Jong

Bomenkap Spijkenisse

Bewoners rond Waterlandpark in Spijkenisse zijn boos over de bomenkap. Evenals vele andere inwoners van Nissewaard. Het gaat maar door. Men noemt het uitdunnen, want dan zouden de overblijvende bomen beter af zijn. Maar er blijft niets over. Maak eens een ronde door het gebied dan zie je complete rijen bomen allemaal gemerkt voor de kap. Dus niets uitdunnen of zieke bomen er uit maar compleet grootschalig rooien. De wethouder verklaart de noodzaak omdat er achterstallig onderhoud zou zijn. Dat herstel je toch niet door middel van totale verwoesting? Er staat wel een regel in het laatste artikel wat mogelijk veel verklaart: de aannemer mag het hout van de gemeente verkopen. Misschien is dat de ware reden van deze aanpak.

H.Roos, Heenvliet

Ook reageren op een regionale kwestie? E-mail naar rd.brieven@ad.nl met voor- en achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een reactie kan worden ingekort. Anonieme berichten worden niet geplaatst.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.