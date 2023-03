Jay Zandbergen maakte opmars TOGB van dichtbij mee: ‘Of dit me trots maakt? Zeker weten’

indebuurt.nl Bij deze microbrou­we­rij komt het 'grootste terras van Zuid-Hol­land'

Kristian de Leeuw (40) kennen we als de man achter een rits horecazaken in Rotterdam, zoals Bar en Café Marseille. Samen met Coen Wooldrik (26), die als barman werkte in Café Marseille, opent hij in mei een microbrouwerij in de Glasfabriek. We vroegen Kris en Coen naar hun plannen.