Janske (30) maakt gepersonaliseerde houtgebrande cadeaus: ‘Ik haal er zoveel plezier uit’

Daar zijn de grote kolossen weer! ‘Dit is niet normaal, héél indrukwek­kend’

Het is weer even wennen: na een paar rustige jaren, leggen er weer grote kolossen in Rotterdam aan. Het cruiseseizoen is afgetrapt. De komende maanden zijn er weer tientallen megaschepen in de stad te zien. Leuk voor scheepsfanaten, maar omwonenden houden hun ramen dicht.

5 mei