Jandino doet zichzelf een belofte cadeau en Paul de Leeuw heeft de ultieme bespaartip

Huurprij­zen in Rotterdam stijgen, terwijl aanbod afneemt

In Rotterdam, net als in de vier andere grote steden in Nederland, steeg de gemiddelde vierkantemeterprijs van woningen in de vrije sector. Ook het aanbod van huurhuizen in Rotterdam neemt snel af. Dat staat haaks op het landelijke beeld. Daarin zijn de huurprijzen in het laatste kwartaal van vorig jaar juist gedaald vergeleken met een jaar eerder.

12 januari