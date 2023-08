Jan (60) wilde aan zijn ouders bewijzen dat hij wél wat kan, dus opende hij bijna 10 winkels in 25 jaar tijd

De zaag zou in deze rij beeldbepa­len­de bomen gaan, toch staan ze er nog steeds: ‘We gaan hard duimen’

De helft van de 29 beeldbepalende platanen langs de Oosthavenkade in Vlaardingen had eigenlijk al gekapt moeten zijn. Een juridische zaak vertraagde de boel en nu gaan er ook in de politiek stemmen op om de kap (deels) terug te draaien. ,,Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.”