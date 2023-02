Jahanbakhsh schiet Feyenoord in extremis naar gelijkspel in verhitte kraker tegen tiental PSV

Met de 2-2 in eigen huis zou Feyenoord normaal geen genoegen nemen. Maar de 1-2 en de 2-2 van Alireza Jahanbakhsh vielen zo laat, dat er prima te leven was voor de koploper. PSV was uiteraard minder blij.

Het werd enorm benauwd voor PSV toen Feyenoord met een man meer alles of niet speelde om de 1-2 stand weg te werken. En de 1-2 over de streep trekken lukte dan ook niet. Alireza Jahanbakhsh schoot fraai de 2-2 binnen. Het zinderende slot betekende een gefrustreerd PSV en een opgelucht Feyenoord.

PSV beleefde een droomstart in de Kuip. Al na zeven minuten was het raak toen de bezoekers er een vlijmscherpe counter uit gooiden. Xavi Simons was weg en vond Anwar El Ghazi die weinig moeite had om keeper Timon Wellenreuther te kloppen: 0-1.

Volledig scherm © Pro Shots / Kay Int Veen

El Ghazi moest bij de Duitse keeper scoren omdat international Justin Bijlow zaterdag afhaakte. De keeper had op vrijdag een breukje in de pols opgelopen en is er voorlopig niet bij. Voor Arne Slot was het toch al puzzelen voor de kraker in de Kuip, want de trainer van de koploper kon ook niet beschikken over Gernot Trauner, Sebastian Szymanski en de zieke Quilindschy Hartman. Na de 0-1 nam Feyenoord wel het heft in handen maar verder dan een schotje van Santiago Gimenez dat werd gekeerd door Walter Benitez, een geblokte poging van Marcus Pedersen en een situatie waarbij Igor Paixao zelf wel in het doel belandde maar de bal niet, kwamen de Rotterdammers niet.

PSV zag voor de pauze wel eerst El Ghazi en later Philipp Mwene geblesseerd afhaken. Met Johan Bakayoko en aanwinst Patrick van Aanholt had trainer Ruud van Nistelrooij meer dan waardige vervangers voorhanden.

Volledig scherm © Pro Shots / Kay Int Veen Na de pauze diende Feyenoord op zoek te gaan naar de gelijkmaker en PSV zou wederom loeren op de counter. Na de rust waren er drie sleutelmomenten. Eerst keerde Walter Benitez een vrije kopbal van Gimenez om vervolgens ook de rebound van Timber fraai onschadelijk te maken. En niet veel later maakte Armando Obispo het nog extra spannend. De verdediger sprong wild op het bovenbeen van Gimenez. De VAR Dennis Higler attendeerde Makkelie daar op en Obispo kon inrukken. Invaller Thorgan Hazard maakte op de counter knap de 0-2, maar aan de andere kant waren de invallers ook bij de les.

Oussama Idrissi gaf de voorzet en Alireza Jahanbakhsh kopte raak: 1-2. Feyenoord stormde nog op de goal van Benitez, maar de Eindhovenaren leken met tien spelers toch stand te houden in de negen minuten extra tijd. Benitez redde op een poging van Danilo, Jahanbakhsh schoot rakelings over. Tot een later poging van de Iraniër wel raak was. Om op die manier in elk geval de buffer die Feyenoord op de ranglijst met de Eindhovenaren had te redden.

Volledig scherm © Pro Shots / Kay Int Veen

