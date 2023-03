Jack van den Berg blijft ondanks nieuwe klus aan de knoppen bij Smitshoek: ‘Tijd van trainingspak voorbij’

Man (46) opgepakt voor schietpar­tij in Hoogvliet

Aan de Binnenban in Rotterdam-Hoogvliet heeft in de nacht van zondag op maandag een schietpartij plaatsgevonden. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Een 46-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zit nog vast. Een 29-jarige vrouw is inmiddels terug naar huis gestuurd.