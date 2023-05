Jaar door ogen van Feyenoordfans, die gewend zijn in doemscenario's te denken: ‘Kan niet goed blijven gaan’

Op plek waar nieuw Feyenoord­sta­di­on zou komen, worden komende jaren kleerma­kers opgeleid

Quizvraag: hoeveel kleding gooien we in Nederland jaarlijks weg, en hoeveel daarvan wordt gerecycled tot nieuw textiel? Het antwoord volgt later in dit verhaal — u mag er een paar miljoen kilo naast zitten. In een nieuw Rotterdams atelier naaien ze zich in elk geval uit de naad om die enorme afvalberg een beetje te laten slinken.