Italiaanse deuntjes spelen op zijn mondharmonica en daarna een broodje frikandel

column Te dement om zelfstan­dig te wonen, te helder om niet door te hebben hoe ze de regie verliest

In het eerste verzorgingshuis was het één keer per week douchen. Daarom ging Oma Trein naar het andere huis: daar zou ze twee keer worden gedoucht. Een verontschuldiging van het personeel: tja, beleid... Als we aankomen bij de deur staat Oma Trein al te wachten met haar rollator. Fris en fruitig, waarschijnlijk net die ochtend gebadderd, maar met een gezicht op onweer. ,,Het is hier net een gevangenis!’’ roept ze vanachter het glas.

23 februari