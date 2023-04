Isa moet oude club tot degradatie veroordelen om met HCR te overleven: ‘Toch veel zin in wedstrijd’

Borsten­knij­per (22 jaar) slaat zes keer toe: ‘Het duurde een paar seconden, maar heeft mijn leven verpest’

Zes keer in korte tijd tijd knijpt de 22-jarige Junlin C. vrouwen in het Rotterdamse centrum in hun borsten. Keihard. Midden op de dag. ,,Hij liet mij gillend achter’’, vertelt een van de slachtoffers van de borstenknijper. ,,Het incident dat een paar seconde duurde, heeft mijn leven verpest.’’