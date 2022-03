Is het echt zo erg? Tja, vind maar een vrouw die nooit een seksuele getinte opmerking naar haar hoofd kreeg

columnHet was lekker weer, dus ik droeg een rokje. Via de Polderlaan liep ik richting de Hillevliet. Ik was al bijna op school toen ik gefluit hoorde en wat ranzige woorden die ik niet zal herhalen. Totaal verbluft rende ik huilend naar huis om een broek aan te trekken. Het was de eerste keer dat ik een blokje omliep, en de laatste keer dat ik onbevangen over straat ging.