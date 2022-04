Iris en Peter wonen in een huis vol reisherinneringen: ‘Matroesjka’s komen uit landen waar we zijn geweest’

De in Charlois opgegroeide Iris Goud heeft nog steeds wat moeite om te zeggen dat ze uit Rotterdam is verhuisd. Lachend: „Als mensen vragen waar ik woon krijg ik het best wel moeilijk uit m’n strot hoor, Barendrecht. Maar wat ik het leuke vind aan deze plek, de Riederbuurt, is dat het op Vreewijk lijkt. Het is het enige nieuwbouwdeel hier dat een beetje op Rotterdam-Zuid lijkt.”