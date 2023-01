Iraanse filmmaker mag niet naar filmfestival Rotterdam na steunen protest

Brendan Fraser moest 'dikmaakpak' aan voor The Whale: 'Maakte me letterlijk duizelig’

Op het International Film Festival Rotterdam (IFFR), dat woensdag van start gaat, is een van de sensationeelste comebackrollen van de laatste jaren te bewonderen. In The Whale speelt Brendan Fraser, ooit Hollywood-hunk nummer één, een 270 kilo zware man. ,,Ik kon er al mijn frustraties in kwijt.’’

23 januari