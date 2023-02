Inzamelingsactie veroorzaakt file in Rotterdam: ‘Hebben mensen moeten wegsturen’

Vrijwilliger Zahide Gelmez had verwacht dat ze met haar inzamelingsactie een ‘paar busjes’ kon vullen met spullen voor Turkije. Maar nadat de oproep groots werd gedeeld op sociale media, veranderden die paar busjes maandagavond in meerdere vrachtwagens. Er kwamen zelfs zóveel mensen op de actie af dat er op een gegeven moment mensen weggestuurd moesten worden.

,,Een transportbedrijf deelde een oproep dat ze spullen gingen inzamelen in Haarlem. Maar niet iedereen kan naar Haarlem toekomen, dus wilden ik en mede-vrijwilliger Esra ook een inzamelingsactie in Rotterdam organiseren”, vertelt Gelmez, terwijl ze naar Vlaardingen rijdt om haar eigen busje met nóg meer spullen uit te laden. ,,Het oorspronkelijke idee was om een paar busjes te vullen en de parkeerplaats van evenementenlocatie The Crown, waar mijn man werkt, als inzamelplek te gebruiken. Maar er kwamen zóveel mensen af op de oproep dat we aan een paar busjes niet genoeg hadden.”

Murat Salman van Ediz Event, het evenementenbedrijf dat samenwerkt met trouwlocatie The Crown, hielp ook mee bij de actie. ,,Er zijn nu zes à zeven vrachtwagens richting Turkije vertrokken”, vertelt hij maandagavond. Door de drukte ontstond er zelfs een file richting de inzamelingsplek. ,,We zijn op een gegeven moment begonnen met het wegsturen van mensen, want het werd echt te druk.”

Omdat er niet genoeg vrachtwagens beschikbaar waren, konden niet alle spullen mee naar Turkije. De overige zakken zijn daarom opslagen op allerlei locaties in de buurt. ,,Morgen gaan we nog meer transport regelen om ook deze spullen naar Turkije te brengen”, vertelt Gelmez, voor wie de enorme opkomst onbeschrijfelijk is. ,,Ik heb eerst een potje gejankt. Dit was echt niet te verwachten.”

Aardbeving in Turkije en Syrië

Turkije en Syrië zijn hard getroffen door een zware aardbeving met duizenden doden tot gevolg. Tientallen Nederlandse hulpverleners vertrekken vandaag nog richting de landen, waaronder ook de Rotterdamse stichting HTGV (Nederlands Turkse Vrijwilligers Stichting), die zich actief inzet voor de kwetsbare groepen.

