Inwonersaantal Rotterdam harder gegroeid dan eerdere jaren, maar verschil met Amsterdam loopt op

Toch groeide de bevolking in Rotterdam minder hard dan andere steden. Van de tien grootste gemeenten in Nederland nam het aantal inwoners de grootste vlucht in Eindhoven (2,2 procent), Almere (2,1 procent) en Amsterdam (2,0 procent). Alleen Breda en Rotterdam groeiden minder sterk dan het landelijke gemiddelde van dertien per duizend inwoners.

Het is al langer zo dat Amsterdam harder groeit dan Rotterdam. Was het verschil in aantal inwoners in 2011 nog zo'n 170.000 inwoners, inmiddels is dat verschil tussen de twee grootste steden van Nederland opgelopen tot 260.000.

Alle gemeenten groeiden

Uit cijfers blijkt dat alle gemeenten in de regio er in 2022 meer inwoners bij kregen. De stijging in Albrandswaard was iets groter dan in Rotterdam. Met 375 inwoners meer lag de groei daar op 1,4 procent. Lansingerland en Ridderkerk kregen er 605 en 428 inwoners bij, voor beide gemeenten goed voor een stijging van 0,9 procent. Barendrecht telde het afgelopen jaar 122 meer inwoners (+ 0,3 procent).

In totaal groeide de bevolking in alle gemeenten in de Rotterdamse regio met 17.521 mensen. Vooral Maassluis kende een forse groei en behoort tot de snelst groeiende gemeenten van het land. De cijfers van het CBS hebben overigens betrekking op de eerste elf maanden van het afgelopen jaar. December is (nog) niet meegerekend.

Tekst gaat verder onder de kaart.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Migratie

Het CBS concludeert dat de bevolkingsgroei vrijwel volledig door migratie uit het buitenland komt. Zonder immigratie was in bijna iedere gemeente sprake geweest van een krimp, omdat in de meeste gemeenten meer mensen overleden dan dat er baby’s werden geboren.

In totaal verhuisden in de eerste elf maanden van 2022 zo'n 402.000 mensen naar Nederland. Dat zijn er 150.000 meer dan in 2021. De meesten van hen komen uit Oekraïne.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.