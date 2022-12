International Film Festival Rotterdam opent met de Noorse film ‘Munch’

ROTTERDAM VAN TOEN Gestolen bank­schroef viel tijdens theorieles uit de pukkel (en toen had je de poppen aan het dansen)

Wat is dit nu? Een uitstapje naar de Noordoostpolder? Een pas opgeleverde school voor de wijde omtrek, in een landschap dat eeuwig desolaat oogt, immer de dag begroet met mist. Altijd vechten tegen de elementen, waarbij je je dagelijks afvraagt: hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over z'n stuur tegen de wind, zichzelf een weg baant? Zie ik daar het vingertje van Boudewijn de lucht in gaan?

17 december