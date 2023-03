Insidertip: voor deze vrolijke winkel in Noord fiets je een blokje om

indebuurt.nlMaak je binnenkort een rondje Zwaanshals? Nu wel. We tippen je namelijk Komett Studios. De winkel van Cherelle Kellenbach (31) zit er sinds eind december. De Rotterdammer groeide op in de straat en wist daarom precies wat ze nog miste: zelfontworpen zonnebrillen, vintage hoeden, mooie sieraden en hebbedingetjes.

Vrolijk van binnen én buiten, dat is Komett Studios. Aan de gevel hangt een wit-roze bord en de ramen zijn versierd met kleurrijke stickers. In de etalage staan glazen kubussen en er hangen discoballen. Cherelle: “Vanaf 12.00 uur schijnt de zon naar binnen en lijkt alles versierd met glitters.”

Zelfontworpen zonnebrillen

Ze heeft gelijk, want zodra de middag valt beginnen de zonnebrillen op de witte planken te shinen. Dat deden ze eerlijk gezegd al, want het ene model is nog leuker dan het andere. Cherelle ontwerpt ze zelf. “Ze zijn uniseks en verschillen in prijs en kwaliteit. Zo zijn de monturen van de nieuwste zonnebrillen van acetaat en met gepolariseerde glazen.”

Op de grote tafel in het midden liggen de goedkopere ‘festivalbrilletjes’, hetgeen waar Cherelle mee begon in haar studententijd. “Ik kocht twintig brillen in en legde ze nietsvermoedend neer op de Swan Market. Na een half uur was ik uitverkocht. Dat was voor mij een teken. Ik had als kind nooit gedacht dat ik een winkel zou openen in de straat waar ik ben opgegroeid. Zó leuk. Ik sta in de zomer bijna elk weekend ergens anders met deze collectie. Leuke marktjes, Mysteryland, North Sea Jazz, Milkshake of Welcome to the Future.”

Vintage parels

Denk niet dat je snel bent uitgeshopt, want Komett Studios ligt – naast zonnebrillen – vol met mooie accessoires en tweedehands items. Achterin de winkel staan kasten met vintage hoeden, flatcaps en sieraden. We spotten zelfs een paar Chanel-oorbellen. “Alles is handpicked door mijn moeder. Mijn ouders hebben een vaste marktkraam op de Binnenrotte en verkopen daar iedere dinsdag en zaterdag tweedehands spullen.”

De items die haar moeder uitzoekt worden door Cherelle aangevuld met nieuwe oorbellen, armbanden, kettingen en ringen. “De meeste zijn van roestvrij staal en verkleuren dus niet als je gaat douchen of zwemmen.” Kies nog een leuke haarklem, kaars en geurblokje uit en je winkelmandje is gevuld. Voor nu dan.

Pippin

Schrik trouwens niet als je een bezoek brengt aan Komett, want je wordt welkom geheten door Pippin. Het kleine fluffy hondje van Cherelle hoort bij het meubilair van de zaak. “Pippin is ontzettend gezellig en gaat erg lekker op alle aandacht.”

Komett Studios is vier dagen in de week geopend, van woensdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. De zonnebrillen van Cherelle scoor je onder andere ook in de Swan Market-winkel in Rotterdam. Of op een leuk festival deze zomer.

