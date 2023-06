Insidertip: hier slurp je iedere zondag oesters voor € 1,

column Vooral op warme dagen komen de smeerlap­pen uit hun hol

Het zal zes jaar geleden zijn, misschien zeven of acht. In ieder geval was het rond dezelfde tijd van het jaar, even warm als nu en en bikinitijd in Het Park. De meisjes op het kleedje voor ons waren minstens vijftien jaar jonger dan Daan en ik. Tenminste, dat denk ik. Vrouwen letten niet zo op andere vrouwen, tenzij je zo’n type bent dat op een terras gaat zitten om ‘mensen te kijken’.