Insidertip: dit knusse café op de Oude Binnenweg transformeert 's avonds tot disco

Zodra we binnenstappen denken we gelijk: hè, wat knus. Misschien komt het omdat de kerstversiering er nog hangt! Miguel: “We vinden het zo gezellig, dus het gaat voorlopig niet weg. Binnenkort hangen we de groene takken gewoon vol met paaseitjes.”

Regenboog

Omdat er een regenboog in het logo is verwerkt, zou je denken dat Café naar Ons een gaybar is. Miguel en zijn compagnon Glenn van Waterschoot (30) noemen het liever ‘een artistieke zaak’. Miguel: “We zijn zeker gay friendly, maar richten ons niet op één doelgroep en houden niet van hokjes. Het belangrijkste is dat iedereen zich hier welkom voelt. Of je nu wit, geel, roze, bruin of homo bent.” Naast een vaste huiszanger zijn er daarom ook verschillende thema-avonden. “Van salsafeest tot een drag queen-avond. Binnenkort gaan we après-skiën, dan mag je in skikleding komen.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm © indebuurt Rotterdam

Glas-in-lood bar uit 1937

Bij het openen van een nieuwe horecazaak kun je kiezen voor een extravagant interieur, Miguel en Glenn houden liever de look van een bruine kroeg. In het pand zat hiervoor jarenlang Café Verburgh en de authentieke bar met glas-in-lood-ramen staat er al sinds 1937. Miguel: “Hier heeft bij wijze van spreken je opa nog aan gezeten. We hebben er nieuwe koelkasten ingeplaatst, maar verder zo min mogelijk aan de bar gedaan.”

Het moderne tintje zit hem in de details. Aan het plafond hangen discolampen, en ook zien we een Red Bull-neonlamp, een houten houder voor één meter bier en gokkasten. Achter de bar liggen de echte parels. Miguel: “We hebben verschillende spellen met shotjes, zoals onze krokodil en het dobbelspel.”

Lees verder onder de foto’s >

Volledig scherm © Café naar Ons

Rotterdamse horecatijgers

Miguel en Glenn hebben allebei jarenlange ervaring in de Rotterdamse horeca. Miguel: “We hebben samen in De Après Skihut en Bar de Regenboog gewerkt. Maar ik heb ook achter de bar gestaan van Café Plein, De Vrienden Live en Villa Thalia. Mensen kunnen Glenn bovendien kennen door zijn jaren in de Keerweer.”

Tel daar Miguels horecatijden in Chersonissos en Blanes bij op en je hebt een verrukkelijk cv. Maar na al die jaren in dienst was het nu tijd voor hun eigen droom. “We wilden dit allebei zo graag, maar het leek nooit het goede moment. Nu hebben we het gewoon gedaan en er nog geen moment spijt van gehad.”

Karaoke en discolampen

Mits je je aan de normale huisregels houdt, mag in Café naar Ons eigenlijk alles. Miguel: “Wil je een keer je eigen biertje tappen? Kom maar achter de bar staan. Heb je zin om te zingen? Dan gaat de karaoke aan.” Eén ongeschreven regel is er wel: als de discolampen aangaan wordt er gedanst. “In de avond schuiven we de barkrukken opzij en gaan we los. Zitten mag tijdens je werk, in het weekend mogen de voetjes van de vloer.”

Waar we toch nog nieuwsgierig naar zijn: waar heeft Miguel leren vuurspuwen? “In mijn eigen badkamer! Met de douche aan en veel oefenen. Ik doe het in de zaak altijd met Stroh 80, dat vlamt goed. Soms gaat er in de voorbereiding iets mis en slik ik het shotje per ongeluk door. Dan ben ik dronken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Rotterdam. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!