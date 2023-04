Inktzwarte avond in Kuip: Ajax bereikt bekerfinale ondanks misdragingen Feyenoord-publiek

Sporthal Schenkel kan het beste worden vervangen door nieuwbouw

Sloop en nieuwbouw is de beste optie voor de toekomst van Sporthal Schenkel in Capelle aan den IJssel. In de nieuwe hal moet dan niet alleen ruimte zijn voor sportzalen, maar ook voor maatschappelijke functies zoals zorg. Dat staat in een advies van bureau TwynstraGudde aan de gemeente.