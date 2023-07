Inkorten van tramlijnen gaat door ondanks zware kritiek en protest: ‘Wát een arrogantie’

Toekomsti­ge havenmede­wer­kers belangrijk thema bij Wereldha­ven­da­gen: dit zijn de eerste plannen

De Rotterdamse Wereldhavendagen richt zich opnieuw op toekomstige werknemers in de haven. Dat is goed terug te zien in het programma voor de 46ste editie, waarvan de eerste onderdelen vandaag bekend zijn gemaakt.