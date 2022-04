Initiatiefgroep Knarrenhof is wachten beu: ‘Ons geduld wordt zwaar op de proef gesteld’

'Pittig jaar' voor RET: toenemend fysiek geweld, hoog ziektever­zuim en weinig reizigers

De RET breidt het cameratoezicht uit om reizen met het openbaar vervoer in Rotterdam veiliger te maken. Boa’s kunnen sinds kort live meekijken als er iets vervelends gebeurt in de tram. Dit jaar wordt dat ook voor de bussen geregeld. Er kan dan op afstand worden beslist of er boa's of agenten naartoe moeten.

22 april