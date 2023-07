Ingrijpen bij geweld in het openbaar: doen of niet?

indebuurt.nl Deze leuke dingen doe je dit weekend in Rotterdam (21 – 23 juli)

Heladiho! Jij gaat weekend vieren als een pro. Het is juli, zomervakantie, en er staat allerlei leuks op de uitagenda van Rotterdam. Ga je een oesterwandeling doen, cocktails proeven, naar een nieuw Mexicaans pop-uprestaurant of raven in de Ferro Dome?