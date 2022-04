Informateur kabinet nu in Rotterdam aan de slag: 'Toen ik hem belde, was hij meteen positief’

Koolmees (D66) is afgelopen donderdag door Leefbaar-leider Robert Simons gevraagd om als informateur aan de slag te gaan. ,,Hij is een Rotterdammer, hij is deskundig en hij is beschikbaar", zegt Simons. ,,Toen ik hem belde, was hij meteen positief. We hebben een goed gesprek gehad en hij gaat graag aan de slag.”

Koolmees, die vorig jaar al informateur was tijdens de vorming van het nieuwe kabinet, voert komende dinsdagavond zijn eerste gesprek met de vier lijsttrekkers. Het is de volgende stap in de vorming van een nieuw Rotterdams college, een proces dat tot nu toe veel sneller verloopt dan vier jaar geleden.

Toen werden pas na vijf weken twee informateurs aangesteld, nog zonder dat duidelijk was welke partijen het college zouden gaan vormen. Nu is de informateur al tweeënhalve week na de verkiezingen aangesteld en is al duidelijk welke partijen samen aan de slag willen.

Vroemvroem-partijen

Maar de vier zullen de komende weken wel flinke inhoudelijke verschillen moeten overbruggen. Zo wil D66 grote stappen zetten om de CO 2 -uitstoot terug te dringen, en minder auto’s in de binnenstad. De andere drie worden in D66-kringen niet voor niets ‘vroemvroem-partijen’ genoemd: vooral Leefbaar en Denk willen dat de auto ruim baan krijgt.

Leefbaar en VVD willen belangrijke stappen zetten op het terrein van veiligheid, bijvoorbeeld door meer cameratoezicht, wat bij D66 gevoelig ligt. En dan is er nog het woonbeleid: terwijl de VVD vindt dat de stad genoeg sociale huurwoningen heeft, zijn er volgens Denk juist veel te weinig. Toch geloven de vier dat ze in dit kwartet hun belangrijkste ambities kunnen waarmaken.

Volledig scherm Partijleiders Vincent Karremans (VVD, links) en Chantal Zeegers (D66), hier in gesprek met VVD-raadslid Pascal Lansink (rechts). © Sanne Donders

