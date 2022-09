Ineens beukt politie deur van hotelkamer in: jonge ‘oplichters’ hebben last van televisie-uitzending

Rotterdam worstelt met asielop­vang: ‘Met een steen op onze maag voeren we dit uit’

In Rotterdam woedt een fel debat over vluchtelingenopvang. Voor- en tegenstanders staan lijnrecht tegenover elkaar. Maar wat doet Rotterdam nu precies, en is dat genoeg? ,,Honderden mensen slapen in de kou. Maar dit college zegt: wij hebben genoeg gedaan.”

22 september