Indrukwekkend eerbetoon van Bruins en Haaland van Spaland slaat toe: lees hier alles over de amateurs

binnenkijken Dana heeft een knus apparte­ment in het Kabouter­dorp: ‘Klein maar fijn, ik ben eraan gehecht’

Dana Yifrah woont in een klein appartement in een bijzondere jaren 80-wijk in hartje Rotterdam op het oude Heliportterrein. ,,Het is mijn paleisje: knus, warm en gezellig.’’

28 januari