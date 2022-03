Indirah verkoopt kruiden om lichaam te ondersteunen: ‘Het kan je preventief een boost geven’

Hardleerse ‘stoepfiet­sers’, pas maar op: ‘Genoeg gewaar­schuwd, de maat is vol’

De ‘stoepfietsers’ in Rotterdam zijn gewaarschuwd. Handhavers van de gemeente Rotterdam gaan extra controleren in de binnenstad. Nu het weer drukker is met winkelend publiek, komen er veel klachten binnen over de talloze fietsers, steppers en scooterrijders die gevaarlijk tussen het publiek door racen. Dat gaat soms maar net goed.

26 maart