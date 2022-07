In twee weken komt de Maassluise geschiedenis van visserij tot leven op de Nautische Markt

Daryus (12) zat letterlijk in de hoek waar de klappen vallen, toen schoten Ismail en Jaouad te hulp

Alle kinderen hebben dromen, maar wat als die dromen veranderen in een nachtmerrie? Omdat ze regelmatig betrokken raken bij vechtpartijen, worden gepest of online bedreigingen ontvangen. Het kan van kwaad tot erger gaan. In Capelle aan den IJssel laten ze het niet zover komen, en worden jongeren met behulp van het succesvolle project Impact Squad weer op het goede spoor gezet. ,,We leren hen weer zichzelf te zijn.”

6 juli