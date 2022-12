In Noord zijn een stel zeikerds een paradijsje aan het wegpesten

gouden pollepel Het exotische eten ziet er bij Le Souq prachtig uit, maar de bediening lijkt nogal haast te hebben

Bij Le Souq in Delfshaven kun je Libanees eten. We hebben zin in deze verfijnde keuken van het Midden-Oosten. Toch verlaten we het restaurant een tikkeltje teleurgesteld.

